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Главная страница / Рязанские новости / 17 июля 2017 года
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18 индивидуальных домов построят для специалистов одного из сельхозпредприятий Рязанской области

09:00 / Общество
Это СПК «Мир» Александро-Невского района. Здесь в селе Сергиевский Боровок приступили к комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку

Как сообщили в региональном минсельхозе, строительство 18 индивидуальных домов для специалистов этого предприятия будет вестись по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В настоящее время начаты работы по инженерному обустройству площадки сетями газо-, водо- и энергоснабжения. В текущем году на эти цели из бюджетных источников запланировано направить 6,5 млн рублей, в том числе 3,4 млн рублей за счет субсидий из федерального бюджета.

Со стороны СПК «Мир» ведутся работы по строительству 7 индивидуальных домов. Три дома строятся за счет собственных средств СПК «Мир», четыре дома – с применением механизма социальных выплат, предоставленных специалистам СПК «Мир» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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