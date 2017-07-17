21:24 МСК
Понедельник
17 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 июля 2017 года
121

ФК «Рязань» уступил соперникам из «Мурома»

09:09 / Спорт
Заключительный контрольный матч в межсезонье провел ФК «Рязань». На своем поле наши футболисты уступили выступающему в группе «Запад» Второго дивизиона ФК «Муром» 1:3

О ходе матча рассказал Михаил Солдатов. При равной, в целом, игре, первые полчаса оказались провальными для ФК «Рязань». Два стандартных положения у ворот хозяев соперники превратили в два забитых мяча.

Обострил борьбу за победу Евгений Маричев. Скорее всего, он делал обычный прострел, но голкипер гостей, желая помочь партнерам, просто закинул мяч в свои ворота.

Все расставил по местам третий гол ФК «Муром». После передачи с фланга защитники нашей команды не разобрались в ситуации и игрок гостей переиграл Сергея Правкина. Вновь «вернуться в игру» до финального свистка рязанцам не удалось.

Так, начав предсезонку с трех побед, завершает ее ФК «Рязань» двумя поражениями.

Состав ФК «Рязань» в первом тайме: Игрок на просмотре, Ващенко, Ваганов, Щахназаров, Корольков, Кулешов, Лабзин, три игрока на просмотре (вышли Маричев, Щещеряков, Скляров).Во втором тайме: Правкин, Ващенко, Абовян, Ваганов, Барков, Игрок на просмотре, Лабзин, Корольков (вышли Елисеев, игрок на просмотре).

Напомним, что в рамках Первенства России ФК «Рязань» первый раз сыграет 19 июля в Липецке против «Металлурга». 23 июля «горожане» в Красногорске сразятся с «Зорким» на Кубок России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В городском парке Рязани прошла спортивная тусовка

Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков

Тамбовские дуплеты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:10
Еще 130 кустов роз украли с клумб Рязани
17:57
Рязанская художница выиграла грант на форуме «Таврида»
17:40
Начинающие журналисты Рязанской области смогут бесплатно попасть в академию ИД «Коммерсант»
16:33
Рязанские лучники завоевали награды Первенства ЦФО
16:22
Рязанский Роспотребнадзор выявил нарушения в 162 детских лагерях
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы