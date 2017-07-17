ФК «Рязань» уступил соперникам из «Мурома»

Заключительный контрольный матч в межсезонье провел ФК «Рязань». На своем поле наши футболисты уступили выступающему в группе «Запад» Второго дивизиона ФК «Муром» 1:3

О ходе матча рассказал Михаил Солдатов. При равной, в целом, игре, первые полчаса оказались провальными для ФК «Рязань». Два стандартных положения у ворот хозяев соперники превратили в два забитых мяча.

Обострил борьбу за победу Евгений Маричев. Скорее всего, он делал обычный прострел, но голкипер гостей, желая помочь партнерам, просто закинул мяч в свои ворота.

Все расставил по местам третий гол ФК «Муром». После передачи с фланга защитники нашей команды не разобрались в ситуации и игрок гостей переиграл Сергея Правкина. Вновь «вернуться в игру» до финального свистка рязанцам не удалось.

Так, начав предсезонку с трех побед, завершает ее ФК «Рязань» двумя поражениями.

Состав ФК «Рязань» в первом тайме: Игрок на просмотре, Ващенко, Ваганов, Щахназаров, Корольков, Кулешов, Лабзин, три игрока на просмотре (вышли Маричев, Щещеряков, Скляров).Во втором тайме: Правкин, Ващенко, Абовян, Ваганов, Барков, Игрок на просмотре, Лабзин, Корольков (вышли Елисеев, игрок на просмотре).

Напомним, что в рамках Первенства России ФК «Рязань» первый раз сыграет 19 июля в Липецке против «Металлурга». 23 июля «горожане» в Красногорске сразятся с «Зорким» на Кубок России.