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Главная страница / Рязанские новости / 17 июля 2017 года
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Еще 3 000 цветов высажено в рязанские клумбы

09:14 / Актуально
Работы ведутся в рамках проекта «Цветы любимому городу!»
Еще 3 000 цветов высажено в рязанские клумбы

3 000 единиц многолетней и однолетней цветущей рассады украсили клумбы, расположенные в районе дома №27 по Первомайскому проспекту, сообщает управление благоустройства города. Акция по посадке цветов посвящена Году экологии и организована в рамках проекта «Цветы любимому городу!».

По данным управления, многолетние – астильба, барбарис, хоста, а также однолетники – антирриниум и тагетес высажены силами работников дирекции благоустройства города. Сажать цветы на территории Рязани продолжат до окончания посадочного периода.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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