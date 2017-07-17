Еще 3 000 цветов высажено в рязанские клумбы

Работы ведутся в рамках проекта «Цветы любимому городу!»

3 000 единиц многолетней и однолетней цветущей рассады украсили клумбы, расположенные в районе дома №27 по Первомайскому проспекту, сообщает управление благоустройства города. Акция по посадке цветов посвящена Году экологии и организована в рамках проекта «Цветы любимому городу!».

По данным управления, многолетние – астильба, барбарис, хоста, а также однолетники – антирриниум и тагетес высажены силами работников дирекции благоустройства города. Сажать цветы на территории Рязани продолжат до окончания посадочного периода.

Источник: сайт администрации Рязани