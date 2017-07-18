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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Рязанцу и его приятелю из Пронского района, разрезавшим вагоны в Клепиковском районе, грозит до 5 лет лишения свободы

09:24 / Общество
Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району пресекли кражу вагонов для перевозки торфа, хранящихся в окрестностях деревни Ершово

В полицию несколько раз от жителей деревни Ершово поступали сведения, что в окрестностях появляются незнакомцы. Бдительные жители Клепиковского района сразу же заметили чужаков, которые словно выискивали что-то. Реагируя на эту информацию, полицейские запланировали профилактические рейды в этой местности, обращая особое внимание на участки железной дороги, ведущей с торфаразработок. Здесь для перевозки торфа к месту переработки используют небольшие железнодорожные составы из металлических «тележек» - вагонов со срезанной крышей.

Во время очередного рейда полицейские заметили, что в тупике, где пустые тележки хранятся в ожидании загрузки, орудуют двое мужчин. Злоумышленники газовыми горелками резали тележки на куски и складывали куски металла в грузовик. Мужчин задержали. Выяснилось, что 39-летний рязанец и его 42-летний приятель из Пронского района за три часа успели разрезать и похитить две тележки из восьми.

Сотрудники полиции установили, что рязанец познакомился с будущим подельником во время совместной работы по производству металлоконструкций. В перерыве между заказами приятели решили применить свои профессиональные навыки не для сборки, а демонтажа металлических изделий и планировали сдать полученный металлолом как вторсырье. Присмотрев железнодорожные тележки, якобы оставленные без внимания, они запланировали кражу и попались с поличным. Ущерб, нанесенный владельцу железнодорожного состава, оценивается в серьезную сумму.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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