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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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В Рязани погиб оператор аттракциона

09:35 / Происшествия

Днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы аттракциона оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. О происшествии сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали.

По факту гибели рязанца, 1994 года рождения, Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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