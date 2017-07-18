В Рязани погиб оператор аттракциона

Днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы аттракциона оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. О происшествии сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали.

По факту гибели рязанца, 1994 года рождения, Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка.