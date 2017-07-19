Директор одного из домов культуры в Рязанской области подозревается в мошенничестве

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Елатомского городского дома культуры.

Как сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, бывший руководитель ДК подозревается в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемая, являясь директором Елатомского городского дома культуры, фиктивно трудоустроила двух своих знакомых на вакантные должности в возглавляемой ею организации. Обвиняемая составляла на работников, которые фактически не исполняли трудовых обязанностей, бухгалтерские документы, на основании которых им начислялась заработная плата. Начисленную заработную плату обвиняемая присваивала и тратила по своему усмотрению. В августе 2015 года она также составила фиктивный договор на выполнение подрядных работ на покраску лавочек и спортинвентаря и акт приемки выполненных работ, на основании которого получила 15 тысяч рублей. Таким образом ею было похищено из бюджета муниципального образования около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.