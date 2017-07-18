Россельхознадхор предупреждает рязанцев об опасном сорняке

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям на территории Рязанской области информирует население об опасном растении.

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. В середине 20 века растение культивировалось как силосное, но позже от попыток промышленного культивирования борщевика отказались.

Листья и плоды растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, которые при попадании на кожу могут повысить чувствительность к ультрафиолету, что может привести к солнечному ожогу. Особо высоким уровнем содержания токсичных веществ отличаются взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.

После контакта с борщевиком на коже может появиться сильный ожог I степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. Чаще всего первые симптомы начинают появляться спустя один-два дня. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте.

При попадании сока на кожу ее нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.

Благодаря быстрому развитию популяций, гигантские борщевики быстро захватывают новые территории и вытесняют другие растения. Сейчас борщевик Сосновского занимает огромные площади рядом с водоемами, на пашнях и постепенно перебирается ближе к жилищу человека.

Борщевик Сосновского не является карантинным растением. В полномочия Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям контроль над распространением сорняка не входит. Управление дорожного хозяйства вырубает борщевик вдоль дорог, в садах воюют с борщевиком дачники.

С 2016 года по решению Минсельхоза России борщевик Сосновского включен в классификатор сорных растений. Таким образом, борьба с растением является вопросом муниципального образования и должна проводиться в целях благоустройства территории Рязанской области и, в первую очередь, для снижения массового травматизма населения.