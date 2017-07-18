Чемпионат Вооруженных сил России по боксу в Рязани завершился убедительной победой хозяев

Уже четвертый раз подряд соревнования на призы председателя комитета Госдумы по обороне, Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова проводятся на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этом году участие в чемпионате по боксу приняли 110 спортсменов, в числе которых 77 мастеров спорта России и 8 мастеров спорта международного класса. Это говорит об очень высокой конкуренции на ринге. Чемпионат проводится как турнир класса «А», а значит, за победу в нем спортсмен получает звание мастера спорта России. Но это не главное. Основная задача – отобраться для участия в главном старте года – чемпионате России по боксу, который в этом году будет проводиться в Грозном.

За ходом чемпионата наблюдали почетные гости, в числе которых – глава рязанского региона Николай Любимов, председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, Герой Советского Союза, начальник десантного училища с 1994 по 1995 год Альберт Слюсарь.

Итоги финала для боксеров РВВДКУ таковы – 3 «золота» и 3 «серебра» из 10 возможных наград. Победителями стали Владимир Мнацаканян, Владимир Узунян, Хожиакбар Мамаков. Второе место заняли Исса Евлоев, Александр Кулиев и Артем Мохов.