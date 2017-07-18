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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Рязанские компании приняли участие в международной выставке ИННОПРОМ

12:44 / Экономика

В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставки ИННОПРОМ 2017. При содействии министерства экономического развития и торговли Рязанской области предприятия региона приняли участие в выставке в составе стенда Российского экспортного центра.

Как сообщает сайт ведомства, в число рязанских экспонентов вошел АО «Государственный Рязанский приборный завод», который в качестве экспонатов для выставки представил электрозарядную станцию, серию приборов для измерения внутриглазного давления, аппарат магнитотерапевтический офтальмологический, стерилизаторы воздушные и паровые, а также сварочные аппараты инверторного типа.

При содействии Рязанского Центра поддержки экспорта на выставке приняли участие и представители малого и среднего бизнеса региона: ООО «КБ Аврора», ЗАО «Мостком» и ООО «Импульсные технологии».

Компания «КБ Аврора» специализируется на исследованиях в области встраиваемых интеллектуальных систем, измерений в робототехнике и автономного управления наземными транспортными средствами. Компания «Мостком» разрабатывает и поставляет оборудование беспроводной оптической связи на основе Free Space Optics (FSO) технологии, а также тестеров каналов Ethernet под торговой маркой ARTOLINK®. Компания «Импульсные технологии» занимается производством высоковольтных коммутирующих приборов, таких как водородные тиратроны, псевдоискровые разрядники, искровые разрядники высокого давления, а также вакуумных и газоразрядных приборов различного назначения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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