Рязанские модельеры успешно выступили на Международном конкурсе молодых дизайнеров в Москве

Летний этап Московского международного конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы завершил свою работу в столичном музее ART DECO. Рязанские дизайнеры представили свои работы в нескольких номинациях, один из проектов занял первое место и был отмечен дипломом и призом победителя, сообщают в управлении инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города.

В частности, первое место и статуэтка «Ника» в номинации «Профессионал» достались рязанскому дизайнеру Ольге Крамсаковой. Все участники конкурса получили сертификаты на участие в Рязанской неделе высокой моды RZN FASHION WEEK, которая пройдет в начале октября этого года в областном центре.

Фото с сайта администрации Рязани