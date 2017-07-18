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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Рязанские модельеры успешно выступили на Международном конкурсе молодых дизайнеров в Москве

12:45 / Общество
Рязанские модельеры успешно выступили на Международном конкурсе молодых дизайнеров в Москве

Летний этап Московского международного конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы завершил свою работу в столичном музее ART DECO. Рязанские дизайнеры представили свои работы в нескольких номинациях, один из проектов занял первое место и был отмечен дипломом и призом победителя, сообщают в управлении инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города.

В частности, первое место и статуэтка «Ника» в номинации «Профессионал» достались рязанскому дизайнеру Ольге Крамсаковой. Все участники конкурса получили сертификаты на участие в Рязанской неделе высокой моды RZN FASHION WEEK, которая пройдет в начале октября этого года в областном центре.

Фото с сайта администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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