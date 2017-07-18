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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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40 преступлений зарегистрировано за выходные в Рязанской области

12:50 / Общество

По информации дежурной части УМВД России по области, из них 23 совершены на территории Рязани.

Среди преступлений – одно причинение тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, три грабежа, 12 краж и два факта пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявлено одно преступление в сфере экономики.

При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 21 гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 9 правонарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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