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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В аварии у села Семкино в Рязанском районе два человека погибли

12:56 / Происшествия
В аварии у села Семкино в Рязанском районе два человека погибли

Уточненную информацию по аварии в Рязанском районе сообщает сайт регионального управления МВД России.

16 июля примерно в 18 часов 20 минут в Рязанском районе на 28-м километре дороги Рязань–Спасск 54-летний житель Рязанской области, двигаясь на автомобиле «Лада Калина» в сторону областного центра, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Субару».

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля и ехавшая с ним супруга от полученных травм погибли на месте ДТП. Ехавшие с ними два пассажира с травмами госпитализированы.

Во втором автомобиле травмы получил 8-летний ребенок, во время движения мальчик был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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