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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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В Рязани автомобиль сбил шестилетнего ребенка и скрылся

13:13 / Происшествия

16 июля примерно в 22 часа 50 минут в областном центре автомобиль, предположительно «Рено Логан», белого цвета, сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. После этого машина скрылась с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на улице Космонавтов у дома №13 на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по факту происшествия, сообщать по телефонам: 29-76-68, 29-95-86, или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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