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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Более 200 тысяч рублей выплатили рязанцы за ненадлежащее содержание фасадов зданий

13:30 / Актуально

Как сообщает сайт администрации Рязани, с начала года административные комиссии города выявили 101 факт ненадлежащего содержания фасадов зданий. Общая сумма наложенных на собственников строений штрафов составила более 230 тыс. рублей. Больше всего нарушений отмечено в Московском и Октябрьском районах – 23 и 52 факта соответственно.

Речь идет о выполнении Правил благоустройства территорий, согласно которым собственники зданий и сооружений обязаны обеспечить их надлежащее содержание. В числе обязанностей хозяев – своевременный ремонт, покраска фасадов, а также поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на зданиях указателей улиц, номерных знаков, вывесок, информационных табличек и памятных досок.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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