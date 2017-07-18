Более 200 тысяч рублей выплатили рязанцы за ненадлежащее содержание фасадов зданий

Как сообщает сайт администрации Рязани, с начала года административные комиссии города выявили 101 факт ненадлежащего содержания фасадов зданий. Общая сумма наложенных на собственников строений штрафов составила более 230 тыс. рублей. Больше всего нарушений отмечено в Московском и Октябрьском районах – 23 и 52 факта соответственно.

Речь идет о выполнении Правил благоустройства территорий, согласно которым собственники зданий и сооружений обязаны обеспечить их надлежащее содержание. В числе обязанностей хозяев – своевременный ремонт, покраска фасадов, а также поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на зданиях указателей улиц, номерных знаков, вывесок, информационных табличек и памятных досок.