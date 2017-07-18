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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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За сорняки на участках рязанцам придется выплатить по 50 тысяч рублей штрафов

13:32 / Общество

Как сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, двум рязанцам придется выплатить штрафы за земельные участки, полностью заросшие сорняками.

Речь идет об участках в Клепиковском районе, вблизи д. Ветчаны, и в Рыбновском районе, вблизи с. Кузьминское. Сперва Россельхознадзор назначил их собственникам административные штрафы в размере 25 тысяч рублей. Но в положенный срок штрафы уплачены не были. Решением суда размер штрафа был удвоен, и теперь нерадивым хозяевам придется заплатить по 50 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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