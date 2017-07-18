За сорняки на участках рязанцам придется выплатить по 50 тысяч рублей штрафов

Как сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, двум рязанцам придется выплатить штрафы за земельные участки, полностью заросшие сорняками.

Речь идет об участках в Клепиковском районе, вблизи д. Ветчаны, и в Рыбновском районе, вблизи с. Кузьминское. Сперва Россельхознадзор назначил их собственникам административные штрафы в размере 25 тысяч рублей. Но в положенный срок штрафы уплачены не были. Решением суда размер штрафа был удвоен, и теперь нерадивым хозяевам придется заплатить по 50 тысяч рублей.