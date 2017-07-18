За выходные на рязанских дорогах задержали более 60 иностранцев

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, за прошедшую пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области пресекли 61 административное правонарушение, допущенное иностранными гражданами.

Среди них – пять нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров, десять фактов управления технически неисправным транспортным средством, двадцать фактов управления транспортным средство без полиса ОСАГО. Два мигранта не имели при себе документов, два иностранных гражданина управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Были зарегистрированы и другие нарушения.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.