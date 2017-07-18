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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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За выходные в Рязанской области задержали более 20 нетрезвых водителей

13:55 / Общество

Как информирует сайт регионального управления МВД России, за последний рабочий день и минувшие выходные на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции выявили 24 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Так, в городе Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили мопед под управлением 35-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Еще три человека за минувшие три дня повторно сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения и двое отказались от законного требования сотрудников полиции по прохождению медицинского освидетельствования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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