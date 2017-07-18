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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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ОНФ взял на контроль проблему с освещением в рязанском Канищеве

14:00 / Общество
ОНФ взял на контроль проблему с освещением в рязанском Канищеве

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Рязанской области обратились жители дома №1, корпус 5, на улице Бирюзова в Рязани с жалобой на отсутствие освещения в районе их проживания. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Старшая по дому Валентина Егорова рассказала, что фонари вдоль дороги с активным движением транспорта были почти единственным источником в темное время суток для тех, кто живет в этом квартале. «Фонари около наших домов давно не горят, а на дороге гасли постепенно, но их не меняли, в течение года на длительном промежутке между двумя поворотами горит один», – сообщила она.

Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» выехали на место и убедились в плохой освещенности территории в вечернее время. Дорога общего пользования в этом месте делает два резких поворота. На одном участке движения обзор водителю перекрывают деревья от расположенных рядом дач, на другом – прямо по ходу движения расположен въезд во двор жилого дома.

Член регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Александр Кривов убежден, что такая ситуация создает серьезную опасность как для пешеходов, так и для водителей. «Очевидно, что страдает качество жизни людей, проживающих вблизи неосвещенной дороги. По общим требованиям обустройства автомобильных дорог общего назначения электрическое освещение предусматривается на расстоянии не менее 100 м. Мы направили запрос в управление благоустройства администрации Рязани и взяли под контроль сигнал жильцов этого дома», – сообщил Кривов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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