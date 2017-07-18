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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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В Рязани заделали выбоины на 2-й Железнодорожной улице

14:03 / Актуально

По состоянию на 17 июля в разной стадии дорожно-ремонтных работ находятся 15 объектов улично-дорожной сети Рязани, сообщает сайт администрации города.

Основные ремонтные работы продолжаются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова и 6-ой Линии. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина проводится установка элементов дорожной инфраструктуры.

В рамках работ по плановому содержанию автодорог с 13 по 16 июля на 2-й Железнодорожной улице выполнена заделка выбоин асфальтобетонного покрытия на общей площади 15 кв. метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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