В Рязани заделали выбоины на 2-й Железнодорожной улице

По состоянию на 17 июля в разной стадии дорожно-ремонтных работ находятся 15 объектов улично-дорожной сети Рязани, сообщает сайт администрации города.

Основные ремонтные работы продолжаются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова и 6-ой Линии. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина проводится установка элементов дорожной инфраструктуры.

В рамках работ по плановому содержанию автодорог с 13 по 16 июля на 2-й Железнодорожной улице выполнена заделка выбоин асфальтобетонного покрытия на общей площади 15 кв. метров.