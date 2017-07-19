Николай Любимов и делегация Рязанской области с рабочей поездкой побывают в Белгородской области

Делегация Рязанской области в рамках межрегионального взаимодействия и обмена опытом посетит Белгородскую область. В ее состав вошли руководители экономического и промышленного блоков правительства региона во главе с первым заместителем председателя правительства Сергеем Самохиным, представители корпорации развития, руководители ряда отраслей, в компетенцию которых входит развитие проектного управления, представители глав муниципальных образований Рязанской области.

Делегация примет участие в выездном заседании правительства Белгородской области, посетит ряд объектов промышленного производства и сельского хозяйства. Члены делегации обменяются опытом по ключевым вопросам инвестиционной деятельности, развития экономики, промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.

Работа по расширению и укреплению межрегиональных связей последовательно проводится правительством Рязанской области. Так, ранее было заключено Соглашение с правительством Калужского региона о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также рядом других областей. Планируется, что работа в этом направлении будет продолжена.

Источник: сайт правительства Рязанской области