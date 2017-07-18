В Рязани создана рабочая группа по долгостроям

В соответствии с поручением главы региона Николая Любимова 17 июля в администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по решению вопросов по объектам незавершенного строительства в городе жилых домов «Аэробус», «Вятич» и «Лидер».

Как сообщает сайт администрации Рязани, рабочая группа была создана накануне. На заседании речь шла о разработке «дорожных карт» урегулирования возникших ситуаций. Заседание провел глава администрации Рязани Олег Булеков. Он дал конкретные поручения по предстоящей работе, назначил сроки их исполнения и ответственных должностных лиц.

По жилому дому «Аэробус» Олег Булеков поручил руководителям структурных подразделений администрации в кратчайшие сроки совместно со всеми заинтересованными организациями, в том числе, кредитными, разработать план мероприятий по урегулированию ситуации.

В отношении дома «Вятич» глава администрации поставил задачу произвести оценку стоимости работ для завершения строительства объекта и подготовить перечень мероприятий, необходимых для его сдачи в эксплуатацию. Аналогичные поручения Олег Булеков дал по жилому дому «Лидер».

Глава администрации заявил, что заседания рабочей группы по этому вопросу будут проводиться еженедельно, чтобы контролировать ход исполнения его поручений.