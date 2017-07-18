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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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В Рязани создана рабочая группа по долгостроям

15:54 / Актуально

В соответствии с поручением главы региона Николая Любимова 17 июля в администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по решению вопросов по объектам незавершенного строительства в городе жилых домов «Аэробус», «Вятич» и «Лидер».

Как сообщает сайт администрации Рязани, рабочая группа была создана накануне. На заседании речь шла о разработке «дорожных карт» урегулирования возникших ситуаций. Заседание провел глава администрации Рязани Олег Булеков. Он дал конкретные поручения по предстоящей работе, назначил сроки их исполнения и ответственных должностных лиц.

По жилому дому «Аэробус» Олег Булеков поручил руководителям структурных подразделений администрации в кратчайшие сроки совместно со всеми заинтересованными организациями, в том числе, кредитными, разработать план мероприятий по урегулированию ситуации.

В отношении дома «Вятич» глава администрации поставил задачу произвести оценку стоимости работ для завершения строительства объекта и подготовить перечень мероприятий, необходимых для его сдачи в эксплуатацию. Аналогичные поручения Олег Булеков дал по жилому дому «Лидер».

Глава администрации заявил, что заседания рабочей группы по этому вопросу будут проводиться еженедельно, чтобы контролировать ход исполнения его поручений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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