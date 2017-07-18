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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Скончался Почетный гражданин Рязани Борис Антонович Грищенко

16:19 / Общество
16 июля в Рязани скончался Почетный гражданин города Борис Антонович Грищенко, сообщает сайт горадминистрации

Церемония прощания и отпевания состоится 18 июля в 11.00 в церкви, расположенной на территории Скорбященского мемориального комплекса. Похоронят Бориса Антоновича Грищенко на Аллее Почетных граждан Рязани.

Борис Антонович Грищенко родился в 1934 году на Украине, окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Высокий профессионализм, инициативу проявил в 70-е годы прошлого столетия в период активного строительства производственных, жилищно-коммунальных, бытовых, культурных объектов Рязани. Заслуженный строитель РСФСР, награжден орденом Трудового Красного знамени, медалями. Постановлением мэра города Рязани №544 от 6 июня 1994 года Борису Анатольевичу Грищенко присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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