Рязанский Роспотребнадзор выявил нарушения в 162 детских лагерях

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело проверки в отношении 316 детских оздоровительных учреждений, сообщила в понедельник, 17 июля, пресс-служба ведомства.

В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства в 162 оздоровительных учреждениях. За выявленные нарушения в отношении ответственных лиц возбуждено 201 административное дело по ст. 6.3., 6.4., 6.7.ч.1, 14.43 ч.1, 14.8 ч.1 КоАп РФ, в том числе два – на юридических лиц. Рассмотрено 144 административных дела, с наложением штрафных санкций на сумму 447 200 рублей.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являлись несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях оздоровительных учреждений и содержания территорий летних оздоровительных учреждений.

Контроль за проведением летней оздоровительной кампании продолжается.