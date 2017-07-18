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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Рязанские лучники завоевали награды Первенства ЦФО

16:33 / Спорт

В регионе завершилось Первенство Центрального федерального округа по стрельбе из лука. В классическом и блочном луке соревновались спортсмены из 12 регионов.

Как сообщает региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, по итогам турнира в личном первенстве представители Рязанской области завоевали полный комплект наград: Вероника Санина завоевала «золото» в блочном луке, обладательницей серебряной награды в классическом луке стала Екатерина Бирюкова, бронзовым призером в блочном луке стал Андрей Харьков.

В командных соревнованиях в классическом луке женская команда Рязанской области (Е. Бирюкова, В. Мурлина, Е. Балашова) заняла 2 место. Мужские команды завоевали бронзу в классическом луке (Е. Шабаев, А. Широков, И. Комаров) и в блочном луке (С. Тришков, А. Харьков, И. Никушин).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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