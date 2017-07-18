Начинающие журналисты Рязанской области смогут бесплатно попасть в академию ИД «Коммерсант»

Издательский дом будет обучать тонкостям профессии начинающих журналистов со всей России. За 13 недель слушатели академии ознакомятся с теоретическими курсами, пройдут практику в стенах ИД «Коммерсант», а затем напишут и защитят квалификационные работы. Наставниками будут ведущие политики и бизнесмены, общественные деятели, деятели культуры, искусства, чиновники. Партнером программы выступил ПАО «ГМК Норильский Никель».

Трехмесячный курс будет состоять их трех этапов: «Общество» (под руководством Виктора Лошака), «Политика» (под руководством Глеба Черкасова), «Экономика» (под руководством Дмитрия Бутрина). Обучение в Академии будет проходить пять дней в неделю – с 11.00 до 19.00. Занятия бесплатные, но для поступления нужно будет пройти конкурсный отбор, предоставив публикации. Материалы должны быть опубликованы не ранее 2014 года в зарегистрированном федеральном или региональном печатном или интернет-СМИ (публикации в социальных сетях или ЖЖ не засчитываются). Объем конкурсных работ – не меньше 60 строк и не менее 2000 знаков. Подать заявку для обучения в академии ИД «Коммерсант» можно на специальной странице: https://www.kommersant.ru/academy/AddingCompetitionRequest