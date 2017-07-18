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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Рязанская художница выиграла грант на форуме «Таврида»

17:57 / Общество

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, завершилась вторая смена молодых художников, скульпторов и искусствоведов. Ее участниками стали 450 молодых людей из 85 регионов страны, среди них – 6 представителей Рязанской области.

Торжественная церемония закрытия смены прошла 16 июля. В ходе нее состоялось вручение 19 сертификатов финалистов Всероссийского конкурса молодежных проектов. На участие в нем было подано более ста заявок.

По итогам конкурса участница делегации Рязанской области – Дарья Боголюбова из Скопина – выиграла грант в размере 100 000 рублей на реализацию собственного проекта «Сфера», сообщает региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта. Проект направлен на создание в городе Скопине творческой студии для молодежи, включающей коворкинг, лекторий, киноклуб, выставочное пространство и мастерскую для занятий творчеством.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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