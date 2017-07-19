Рязанских предпринимателей приглашают задать вопросы по трудовому законодательству

21 июля в 11.00 в Рязанском областном союзе профсоюзных организаций (г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 41) состоится публичное обсуждение правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Рязанской области за 1-е полугодие 2017 года.

Как сообщает министерство экономического развития и торговли региона, в рамках встречи участников ознакомят с обязательными требованиями трудового законодательства. В мероприятии также примут участие представители федеральных органов и органов государственной власти Рязанской области.

Предпринимателей приглашают к участию в обсуждении, где они смогут получить ответы на интересующие вопросы.