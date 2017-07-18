12:18 МСК
Вторник
18 / 07 / 2017
Выпуск № 129 (5416)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
132

Полсотни нарушений выявлены в Рязанской области в работе управляющих компаний и ТСЖ

18:25 / Общество

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова проводит проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

В период с 10 по 14 июля инспекцией проведено 70 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Выявлено 48 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения, сообщает сайт правительства региона.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами за этот период осмотрено 15 многоквартирных домов, в четырех из них выявлены нарушения. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская художница выиграла грант на форуме «Таврида»

Начинающие журналисты Рязанской области смогут бесплатно попасть в академию ИД «Коммерсант»

Скончался Почетный гражданин Рязани Борис Антонович Грищенко

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:38
МФЦ Рязанской области по решению Госдумы РФ могут начать регистрировать смерти и рождения
10:02
Участница рязанской команды УФСИН победила во всероссийской спартакиаде
09:56
Рязанцам покажут, как живут и празднуют байкеры
09:40
Ночью в рязанском селе сгорел сарай
09:30
Работники Рязанского лесничества убрали мусор в Есенинских местах
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы