Полсотни нарушений выявлены в Рязанской области в работе управляющих компаний и ТСЖ

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова проводит проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

В период с 10 по 14 июля инспекцией проведено 70 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Выявлено 48 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения, сообщает сайт правительства региона.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами за этот период осмотрено 15 многоквартирных домов, в четырех из них выявлены нарушения. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.