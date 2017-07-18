Глава рязанского региона Николай Любимов: «Проблема обманутых дольщиков должна быть решена»

Об этом заявил глава региона Николай Любимов в ходе оперативного совещания по вопросам достройки дома в мкр. Семчино (ЖК «Аэробус») и дома по ул. Кальная (СК «Вятич») 16 июля.

В совещании приняли участие руководители правительства области и администрации Рязани.

На совещании обсуждались вопросы достройки ЖК «Аэробус» и дома СК «Вятич», по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Николай Любимов поручил администрации города Рязани в течение двух рабочих дней представить дорожную карту по завершению строительства этих объектов, для чего попросил главу администрации города Рязани Олега Булекова прервать служебную командировку.

Необходимо принять все возможные меры для завершения строительства жилых домов, – сказал Николай Любимов. – Проблема обманутых дольщиков должна быть решена.

Глава региона также отметил, что правительство Рязанской области готово оказывать необходимое содействие для решения проблемы достройки домов.

Николай Любимов поручил министру строительного комплекса региона Вячеславу Меньшову открыть «горячую линию» по вопросам завершения долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Источник: сайт правительства Рязанской области