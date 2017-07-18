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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Николай Любимов подал документы в избирком Рязанской области

19:45 / Власть

В пакете документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора 10 сентября, он сдал подписи депутатов и глав муниципальных образований.

Также Николай Любимов представил в избирком список из трех человек, которые в случае его победы на губернаторских выборах смогут претендовать на место в Совете Федерации. Это экс-губернатор Олег Ковалев, действующий сенатор Игорь Морозов и председатель комитета Рязанской облдумы по экономическим вопросам, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева. Такая процедура определения членов Совета Федерации используется впервые.

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов подчеркнул, что кампания по выборам губернатора в регионе должна проходить честно, открыто, без лжи и несправедливых обвинений в адрес кандидатов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 июля 2017 года
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