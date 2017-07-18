Продолжается рабочая поездка главы рязанского региона Николая Любимова в Белгородскую область

17 июля глава региона Николай Любимов и делегация области находятся с рабочим визитом в Белгородском регионе. Поездка организована в рамках межрегионального взаимодействия с целью обмена опытом

В состав рязанской делегации входят руководители экономического и промышленного блоков правительства региона во главе с первым заместителем председателя правительства области Сергеем Самохиным, представители корпорации развития, руководители ряда отраслей, в компетенцию которых входит развитие проектного управления, представители глав муниципальных образований Рязанской области.

Глава рязанского региона Николай Любимов совместно с губернатором Белгородской области Евгением Савченко посетили Краснояружский район, где ознакомились с работой зерновой компании, в том числе опытом по импортозамещению сельскохозяйственного инвентаря. Руководители регионов побывали также в культурно-образовательном центре с. Илек-Пеньковка, который включает в себя детский сад, школу, сельскую библиотеку и классы творческого развития. Центр отремонтирован, оборудован необходимой техникой, имеет благоустроенную территорию. Еще одним пунктом посещения стала строительная площадка офиса семейного врача. Сдача объекта намечена на конец лета. Здесь будут обслуживаться все жители села.

В ходе рабочей поездки глава рязанского региона Николай Любимов отметил: «Белгородская область является примером для многих наших областей. Красивая, ухоженная, благодатная земля. Но она не сама по себе такая – такой ее сделали люди, которые здесь работают под руководством губернатора Евгения Степановича Савченко, глав районов. Их опыт, знания, методы работы нам важно перенять».

Поездка в Белгородскую область продлится в течение двух дней. Члены делегации обменяются опытом по ключевым вопросам проектного управления, инвестиционной деятельности, развития экономики, промышленности, агропромышленного комплекса и ряду других.

Источник: сайт правительства Рязанской области