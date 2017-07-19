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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В свои восемнадцать лет

00:01 / Дата
17 июля исполнилось сорок пять лет подвигу тракториста из Михайлова Анатолия Мерзлова
В свои восемнадцать лет

Июль в том далеком 1972 году выдался на редкость засушливым и жарким. Хлеборобы поэтому чуть раньше вышли на уборочную, торопились, спешили вовремя убрать хлеб. Для Анатолия Мерзлова это была вторая жатва – после того как он окончил училище механизации и получил профессию тракториста. Ему поручили несложную работу: трактором подбирать скошенную комбайнами солому.

Все произошло внезапно: от искры солома загорелась, и старенький трактор в одно мгновение был объят пламенем. Паренек бросился к нему и ценою собственной жизни вывел горящий трактор с пшеничного поля. По-разному тогда отзывались о поступке Анатолия. Вместе с болью о печальном исходе раздавались голоса восхищения подвигом героя. Газета «Комсомольская правда» опубликовала очерк К. Симонова «В свои восемнадцать лет», посвященный «огненному трактористу». Его именем назвали сельское профессионально-техническое училище, где он учился, теперь – это Михайловский техникум имени Анатолия Мерзлова.

Рассказывает директор техникума Сергей Грибов:

– То, что совершил простой михайловский парень – наш выпускник, заслуживает почтения. Всем хорошо известно: хлебное поле – это символ России. Анатолий – спас хлебное поле. На этом примере мы воспитываем студентов, проводим тематические классные часы, рассказываем о его родителях – тружениках-хлеборобах. Ежегодно 24 февраля, в день его рождения, проводятся торжественные мероприятия, на которые приглашаем его дочь – Светлану Анатольевну. К этой дате приурочены творческие конкурсы, в которых участвуют студенты учреждений профессионального образования и учащиеся общеобразовательных школ.

Мы организуем встречи с преподавателями, которые учили его профессии, приглашаем прежних руководителей техникума – они создавали музей памяти Анатолия Мерзлова. Тесные связи у нас с ветеранской организацией и ее председателем Владиславом Москвитиным, возглавлявшим в те годы станцию ремонта сельхозтехники. Во время бесед с ребятами он рассказывал, что перед уборочной кампанией трактор Анатолия Мерзлова ремонтировался, и тот вникал во все детали техобслуживания, интересовался, расспрашивал специалистов. По его воспоминаниям, Анатолий был смышленым и шустрым парнем, любил технику.

Сергей Грибов директором техникума работает второй год. А до этого много лет был заместителем директора по производству, занимался вопросами трудоустройства студентов.

– Для нас, мастеров производственного обучения, важны слова, сказанные о нашем выпускнике: «Умирая, не умрет герой – мужество останется в веках». Мы облагораживаем место его захоронения, ухаживаем за обелиском. Михайловцы и гости города могут увидеть трактор, он стоит на новом пьедестале перед входом в техникум. Студенты-механики его отреставрировали, покрасили, заменили некоторые детали. Большая работа предстоит и в музее: полностью обновляются экспозиции, это будут современные цифровые стенды и цветные баннеры. Там мы планируем проводить интерактивные занятия и патриотические мероприятия. И что ососбенно важно – эту инициативу проявили студенты.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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