Трижды ректор

Исполнилось 100 лет В.И. Клейменову, усилиями которого в Рязанском пединституте было создано два новых факультета

Владимир Иванович Клейменов – из тех деревенских мальчишек, ровесников революции, которым удалось многого добиться. Про таких сейчас говорят по-английски: self-made man – сам себя сделал.

Он родился летом 1917-го в шацком селе Шаморга, в крестьянской семье. Володя всегда понимал: чтобы выбиться в люди, надо учиться. И он учился. Сначала в сельской семилетней школе, потом – в средней, потом – на годичных педагогических курсах. Хотелось стать учителем. И Володя Клейменов стал им в 19 лет, и даже директором школы в Тамбовской области довелось поработать. А потом Клейменова призвали в армию в ноябре 1939 года, и он сразу попал на войну с Финляндией. Был политруком противотанковой батареи и получил тяжелое ранение в той нелегкой для нашей армии войне. Настолько тяжелое, что после лечения в госпитале Владимир Клейменов был признан негодным к военной службе. Он вернулся работать в школу. Во время войны он продолжал работать и учиться: окончил учительский институт, а потом и педагогический институт при Воронежском университете, стал учителем химии и биологии.

Вскоре он снова пошел учиться. В МГПИ имени В.И. Ленина окончил Высшие педагогические курсы и аспирантуру, в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию. К тому времени Владимир Иванович уже преподавал в Борисоглебском учительском институте, а получив ученую степень, стал ректором Ишимского государственного пединститута. С 1958 года работал в Смоленске, а через год снова назначен ректором Тюменского государственного пединститута, которому отдал 11 лет своей большой педагогической жизни. Когда в 1970 году В.И. Клейменов был назначен ректором пединститута в Рязани, он был уже опытным руководителем и выдающимся педагогом.

Он работал в Рязанском пединституте более 30 лет, из них 16 лет – ректором вуза. Институт жил в те годы полнокровной, разнообразной и многогранной жизнью, развивался, рос, менял свое лицо. При ректоре Клейменове в РГПИ появились новые кафедры и два новых факультета – педагогики начального образования и физического воспитания. Впервые в институте появился диссертационный совет по психолого-педагогическим наукам. В эти годы в вузе были построены два новых общежития, и РГПИ стал первым педагогическим вузом страны, студенты которого не нуждались в общежитиях. Был заново отстроен спортивно-оздоровительный лагерь «Полянка», в котором с пользой проводили лето студенты, аспиранты, преподаватели РГПИ. Примерно каждый третий сотрудник и преподаватель института смог улучшить тогда свои жилищные условия. Как это было непросто сделать, понимают только те, кто жил и работал в то время.

В годы ректорства Владимира Ивановича Клейменова вуз не раз получал почетные красные знамена, почетные грамоты за победы в разного рода конкурсах. В 1980 году Рязанский пединститут был удостоен ордена «Знак почета». Так были отмечены достижения вуза в подготовке кадров для народного образования всей нашей большой страны.

И за всеми этими успехами стояла яркая, сильная, всегда сосредоточенная на деле личность В.И. Клейменова. Работавший с Владимиром Ивановичем проректором по научной работе В.А. Фадеев писал о Клейменове: «Во всех видах деятельности, в общении с людьми проявлялись его самые лучшие качества. Это удивительно душевный и доброжелательный человек, заряженный постоянной готовностью помочь людям, поддержать их начинания, вселить оптимизм в успех общего дела. В начале разговора он часто спрашивал «Ну, как дела? Тебя никто не обижает? Помощь нужна? Ты мне скажи». Это была не просто расхожая фраза. Желание помогать другим было стержневым качеством его личности».

В.И. Клейменов ушел из жизни в 2004 году. Институт к этому времени уже стал университетом. Но и сейчас живут и продолжаются в РГУ имени С.А. Есенина традиции, начинания эпохи Клейменова.