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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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В гости к истории

00:01 / Общество
Новый читальный зал Государственного архива Рязанской области примет в два раза больше посетителей

Труды историков и воспоминания современников, фотографии и данные для родословных – со всеми этими документами теперь будет удобнее знакомиться в главном здании архива на улице Лермонтова. Новый зал на третьем этаже сможет принимать до 34 человек одновременно, в то время как старое помещение вмещало не больше 16 посетителей. Расширение «гостевых площадей» позволит сократить очередь на работу с документами: до этого момента посещения читального зала были расписаны до ноября текущего года.

В новом зале есть пункт приема посетителей, индивидуальные столы, компьютеры с доступом к оцифрованным документам, хорошее дневное и искусственное освещение, а также видеонаблюдение для сохранности материалов архива. Еще одно важное и приятное новшество – комната отдыха и приема пищи рядом с залом. Такое помещение особенно важно для посетителей, которые приезжают в архив на весь день, нередко – из других городов и областей.

Сотрудников и гостей архива поздравил с новым этапом работы заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил оперативность и старание коллектива: новый зал был отремонтирован и оборудован за три месяца. «Мы стараемся преодолевать трудности и считаем, что ничего невозможного нет», – сказала в ответном слове начальник главного архивного управления Александра Перехватова.

В фондах Государственного архива Рязанской области на данный момент хранится около двух миллионов различных документов. В феврале этого года учреждение уже открыло новый просторный читальный зал в здании на Московском шоссе. В здании на улице Лермонтова, д. 9а можно ознакомиться с материалами, посвященными истории рязанского края за несколько веков.

Новый читальный зал начнет работу с 17 июля и будет открыт по будням с 10.00 до 16.00. Узнать подробно правила посещения и записаться можно по телефону (4912) 45-39-31.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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