Помощники огнеборцев

В Старожилове провели межрайонный семинар-практикум с членами добровольных пожарных дружин

Учебу и обмен опытом организовали в рамках реализации проекта «Пожарная безопасность района – наше общее дело». Чтобы обезопасить население от пожаров, муниципалитеты создают в отдаленных населенных пунктах добровольческие пожарные дружины. В Старожиловском районе действуют семь таких подразделений. Добровольцы проводят работы, направленные на недопущение пожаров, а также занимаются противопожарными мероприятиями по локализации очагов возгораний до прибытия Государственной противопожарной службы.

Для повышения эффективности работы в дружинах Старожиловского района коллектив местной пожарной части №45 выступил с инициативой проекта «Пожарная безопасность района – наше общее дело». В рамках его реализации был проведен обучающий семинар с главами поселений соседних районов, с членами добровольных пожарных дружин и команд, для которых продемонстрируют практические действия по профилактике пожаров и их тушению. Проект отвечает позиции главы региона Николая Любимова, который одной из важнейших задач называет обеспечение безопасности населения.

Инициаторы отмечают, что предпосылкой для разработки проекта явилось понимание того, что большие размеры района (40 на 38 километров, 106 населенных пунктов) не позволяют сотрудникам пожарной части гарантированно быстро прибывать на место пожара. В этой связи появление добровольческих пожарных дружин на местах обусловило задачу их обучения, а также обеспечения специализированной техникой. В организации противопожарной безопасности района задействованы 217 человек. В их распоряжении находятся 6 оборудованных пожарных автомобилей.

В целом проект охватывает 4 направления: информационное (работа с главами поселений и населением по предотвращению возгораний и своевременному оповещению о начале пожара), профилактика пожаров в лесах и населенных пунктах, обучение отрядов и дружин практике тушения пожаров и применение усовершенствованной техники. Профессиональные пожарные оборудовали для дружин специальные прицепы «Старожиловский огнеборец», их можно передвигать с помощью автомобилей (легковых и грузовых) и использовать для тушения как мелких, так и крупных возгораний. Еще одним обновлением стал ствол-пробойник, который предназначен для механического ударного вскрытия (раздвигания) легких строительных конструкций и подачи огнетушащих веществ в труднопроходимые места. Третье нововведение – оборудование для создания минерализованных полос вокруг населенных пунктов, находящихся на границе с лесами и сельхозугодьями. Для этого пожарные создали приспособление, позволяющее вспахивать землю под разными углами. И еще одной инновацией стала система креплений, позволяющая тушить огонь во время движения пожарного автомобиля, что раньше было практически невозможно.

В марте текущего года изобретения пожарных Старожиловского района показали главе МЧС России Владимиру Пучкову. Он прилетел на вертолете в село Бутырки, отрезанное паводком от остальных населенных пунктов района. Местной дружине Пучков передал два ранца для тушения травы. В Бутырках Владимиру Пучкову продемонстрировали в действии оптимизированную под условия тушения палов травы технику, а также прицеп, который можно присоединить к трактору или легковому автомобилю. Он включает в себя куб воды, помпу, генератор и лопаты с «хлопушками». Хлопушками назвали еще одно изобретение рязанских пожарных – черенок, к которому прикреплен кусок резины. Им удобно сбивать открытый огонь при травяном пожаре. Как тогда отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, такие разработки внедрены уже почти во всех муниципальных образованиях Рязанской области.

По завершении презентации проекта и семинара для участников провели демонстрацию работы пожарного оборудования и техники на площадке перед районным домом культуры.

Точки зрения

Виктор Бирюков,

начальник пожарной части № 45 Государственной противопожарной службы по охране поселка Старожилово:

– Народная мудрость гласит: «Для ликвидации пожара в первую минуту нужен стакан воды, во вторую минуту – ведро воды, а уж в третью минуту не хватит и водоема». У нас в районе 106 населенных пунктов. 81 находится на расстоянии больше 20 километров от райцентра. Пожарные не могут прибыть туда, как бы они этого ни хотели, как нам предписывают инструкции, в первые 20 минут пожара. Чтобы в этих населенных пунктах начать тушение очага возгорания до прибытия пожарных расчетов, мы и создали добровольную пожарную дружину. Им было передано 6 пожарных автомобилей. Все сельские поселения мы бесплатно обеспечили пожарными прицепами и научили людей пользоваться оборудованием, содержащимся в этих прицепах.

Михаил Соколов,

первый заместитель главы администрации Старожиловского района, председатель КЧС:

– Администрация района поддержала инициативу трудового коллектива ПЧ-45 по оснащению добровольных пожарных дружин средствами пожаротушения. В районе создано 7 добровольных пожарных дружин и 6 добровольных пожарных команд, в которых имеются пожарные машины, мотопомпы, пожарные прицепы и другие инструменты. Отрадно, что коллектив нашей пожарной части инициировал изготовление и передачу в поселения пожарных прицепов, позволяющих снизить риски возникновения пожаров в населенных пунктах и лесах. Я поддерживаю это начинание и считаю, что этот проект имеет большое будущее как для глав поселений и жителей населенных пунктов, так и для организаций, осуществляющих соблюдение пожарной безопасности на профессиональном уровне. Мы видим, что глава нашего региона Николай Любимов уделяет этому вопросу серьезное внимание и ставит задачу по обеспечению пожарной безопасности как одну из первостепенных.

Александр Татарников,

глава администрации Старожиловского района:

– Представленный сегодня проект позволит на практике улучшить работу по профилактике пожаров, ликвидации возгораний силами добровольных пожарных до прибытия сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона. Только силами добровольных пожарных в прошедшем году было потушено 82 возгорания. Активное участие в проведении профилактических противопожарных мероприятий принимает конный патруль добровольных пожарных, созданный на базе Старожиловского конного завода. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности учебных заведений, проводятся регулярные занятия с учащимися и педагогами по правилам пожарной безопасности. Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности проводится и с сельхозтоваропроизводителями. Глава нашего региона Николай Викторович Любимов считает, что к работе по обеспечению пожарной безопасности надо относиться серьезно – не допускать пала сухой травы, обеспечивать своевременную опашку населенных пунктов, проверять наличие и готовность спецоборудования, обеспечивать доступность противопожарных водоемов. Николай Викторович подчеркивает – очень важно, чтобы была коммуникация между районами. Именно поэтому мы сегодня пригласили на семинар наших коллег из соседних районов. Я предлагаю всем своим коллегам из других районов Рязанской области поддержать наш проект.

Ирина Красенькова,

глава администрации Гребневского сельского поселения:

– В состав нашей добровольной пожарной команды входят 15 человек. Все люди проживают в разных деревнях и селах поселения. В состав поселения входит 22 населенных пункта, и разброс деревень большой. Со всей командой добровольцев был проведен инструктаж по тому, как действовать при ликвидации возгораний, разданы пожарные рюкзаки и хлопушки. В поселении имеются пожарные машины, готовые по звонку выехать на пожар. Наши пожарные команды и главы поселений работают в тесном контакте с ПЧ-15. Мы одними из первых в районе приобрели и пожарные прицепы. Я проанализировала статистику пожаров за 2015 – 2016 годы и увидела, что эффективность использования подобной техники очень высока, а вред, принесенный огнем, несопоставим. Раньше мы при возникновении пожара вызывали пожарную часть, а сейчас в большинстве случаев обходимся силами добровольной пожарной команды.

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Наша задача – не допустить пожаров на территории региона, для этого нужна слаженная совместная работа и четкое взаимодействие всех структур. Главное – обеспечить безопасность жителей и сохранность их имущества.