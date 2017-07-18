Норма и творчество

Рабочие поездки Президента по стране – на Валаам и в Белгород. Встречи Владимира Путина с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината и со студентами-стройотрядовцами. И на каждой встрече – речь о самом насущном, ответы на вопросы далеко не локального характера. Закончившийся без подписания обычной итоговой декларации саммит Украина-ЕС – как свидетельство далеко не полного единодушия по основным вопросам руководства Евросоюза с украинскими руководителями. Прощание с Мастером советской и российской живописи Ильей Глазуновым. Эти и другие события вместила в себя минувшая неделя.

В минувший вторник в Москве проводили в последний путь Илью Глазунова. Академик Российской Академии художеств. Народный художник СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Обладатель Золотой медали ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Его заслуги, звания и награды можно долго перечислять. Но главное – это творческое и духовное наследие, которое он нам оставил.

Илья Сергеевич Глазунов – человек очень непростой судьбы. Впрочем когда была простой и безоблачной судьба настоящего Мастера и Гражданина? Ленинградец, потерявший в блокаду всех родных и сам чудом выживший, Илья Глазунов от начала своего творческого пути и до кончины как глубоко личные переживал все тревоги, заботы и печали Отечества и соотечественников. В 1986 году, словно предчувствуя время больших перемен в стране, он основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. А когда пришли те самые «лихие» девяностые, ректор академии Илья Глазунов поддерживал студентов не только морально, но и материально – своими именными стипендиями, не дав десяткам молодых талантов свернуть с творческого пути. Вскоре он открывает филиал академии в Перми, собирая молодые таланты уральского края. Он так определил цели своей академии: возрождение великих традиций отечественного и европейского изобразительного искусства, отстаивающих позиции высокого реализма. И сам в своем творчестве он шел к этим целям. За это нередко его критиковали «не традиционалисты», не признающие устоявшихся норм в творчестве.

А Мастер продолжал творить. Продолжал учить молодые таланты. Продолжал работать над сохранением исторического и культурного наследия. Скольким произведениям иконной живописи он не дал сгинуть в заграничных частных коллекциях, куда их старались сбывать «воротилы» от искусства! И свое творческое наследие, и собранные бесценные произведения живописи он завещал народу. Потому-то и не зарастает народная тропа к его творческому «памятнику » на Волхонке.

Тема норм в творчестве, в искусстве – норм моральных, этических – из разряда вечных. На минувшей неделе в беседе с журналистами ее вновь поднял ректор Академии русского балета, народный артист России, член Совета при Президенте России по культуре и искусству Николай Цискаридзе. Когда разговор зашел о свободе в творчестве, он заметил: «В театре должны быть нормы приличия. Я не понимаю людей, которые постоянно хотят видеть на сцене извращения».

По мнению Цискаридзе, руководитель театра сам выбирает и диктует тот стиль, в котором будет выходить спектакль. И он должен нести ответственность за потраченные на постановку спектакля государственные деньги, но «почему-то, когда с него спрашивают отчет, то это считается плохо». Цискаридзе говорит, что нередки случаи, когда вскоре после премьеры спектакль «уходит» со сцены, не получив признания зрителей. И что получается: деньги из казны были затрачены лишь на то, чтобы явить миру чей-то непризнанный талант?

Да, даже большие таланты не сразу обретают признание. И Глазунову не разрешали представить на защиту его дипломную работу на тему войны. Но когда оценка ставится не по политическим мотивам и не по принципу «нравится – не нравится», а исходя из общепринятых норм морали, нравственности, истины, то она, как правило, объективна даже в таком субъективном деле, как творчество.