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Выпуск № 129 (5416)
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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Управление. Инвестиции. Развитие

00:01 / Из официальных источников
Управление. Инвестиции. Развитие

Глава рязанского региона Николай Любимов и делегация области находятся с рабочим визитом в белгородском регионе. Поездка организована в рамках межрегионального взаимодействия с целью обмена опытом.

В состав рязанской делегации входят руководители экономического и промышленного блоков правительства региона во главе с первым заместителем председателя правительства области Сергеем Самохиным, представители корпорации развития, руководители ряда отраслей, в компетенцию которых входит развитие проектного управления, представители глав муниципальных образований региона.

Врио губернатора Николай Любимов совместно с руководителем Белгородской области Евгением Савченко посетили Краснояружский район, где ознакомились с работой зерновой компании, в том числе опытом по импортозамещению сельскохозяйственного инвентаря. Руководители регионов побывали также в культурно-образовательном центре с. Илек-Пеньковка, который включает в себя детский сад, школу, сельскую библиотеку и классы творческого развития. Центр отремонтирован, оборудован необходимой техникой, имеет благоустроенную территорию. Еще одним пунктом посещения стала строительная площадка офиса семейного врача. Сдача объекта намечена на конец лета. Здесь будут обслуживаться все жители села.

Поездка в Белгородскую область продлится в течение двух дней. Члены делегации обменяются опытом по ключевым вопросам проектного управления, инвестиционной деятельности, развития экономики, промышленности, агропромышленного комплекса и ряду других.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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