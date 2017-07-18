12:21 МСК
Вторник
18 / 07 / 2017
Выпуск № 129 (5416)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
121

Десантники снова лучшие

00:01 / Спорт
Чемпионат Вооруженных сил России по боксу завершился в Рязани убедительной победой хозяев
Автор фото: Дмитрий Осинин | Десантники снова лучшие
Фото: Дмитрий Осинин.

Уже четвертый раз подряд соревнования на призы председателя Комитета Госдумы по обороне, Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова проводятся на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этом году участие в чемпионате приняли 110 спортсменов, в числе которых 77 мастеров спорта России и 8 мастеров спорта международного класса. Это говорит об очень высокой конкуренции на ринге. Чемпионат проводится как турнир класса «А», а значит, за победу в нем спортсмен получает звание мастера спорта России. Но это не главное. Основная задача – отобраться для участия в чемпионате России по боксу, который в этом году будет проводиться в Грозном.

Итоги финала для боксеров РВВДКУ таковы – 3 «золота» и 3 «серебра» из 10 возможных наград (по количеству весовых категорий). Победителями стали Владимир Мнацаканян (49 кг), Владимир Узунян (91 кг), Хожиакбар Мамаков (91 + кг). Второе место заняли Исса Евлоев (69 кг), Александр Кулиев (75 кг) и Артем Мохов (81 кг).

За ходом чемпионата наблюдали почетные гости, в числе которых – глава рязанского региона Николай Любимов, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, Герой Советского Союза, начальник Рязанского воздушно-десантного училища с 1994 по 1995 год Альберт Слюсарь.

– В чемпионате участвуют лучшие спортсмены России, и это прекрасный стимул для бойцов рязанского гарнизона, прославленного десантного училища, – говорит Николай Любимов. – Тренируясь в спаррингах, в спортивной борьбе, они смогут достичь в будущем еще более серьезных результатов. Мы будем поддер­живать этот вид спорта, строить новые объекты, создавать все условия для того, чтобы ребята могли со школьной скамьи заниматься боксом. Это спорт для настоящих мужчин, который закаляет не только тело, но и дух спортсмена.

Глава региона также отметил значительное внимание к боксу со стороны руководства воздушно-десантных войск, председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимира Шаманова.

– Я рад, что мы общими усилиями с руководством Рязанской области, Минспорта РФ и спорткомитетом Вооруженных сил добились возрождения традиций бокса на рязанской земле, – сказал Владимир Шаманов. – Вместе мы развиваем очень важный вид спорта.

На торжественном закрытии чемпионата председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов был награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские лучники завоевали награды Первенства ЦФО

Чемпионат Вооруженных сил России по боксу в Рязани завершился убедительной победой хозяев

ФК «Рязань» уступил соперникам из «Мурома»

Управление. Инвестиции. Развитие
По материалам официального сайта Правительства области
Николай Любимов подал документы в избирком Рязанской области
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Подарок от лета
Получили гости фестиваля «Малина-2017»
Татьяна Клемешева
Туризм
Путь к развитию – инвестиции в туризм
Представители Ростуризма осмотрели туристско-рекреационный кластер «Рязанский»
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Нет – конфликтам и преступлениям
Состоялось заседание комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы
Общество
Доверие возрастает
Все больше граждан региона считают, что полиция стала работать эффективнее
Вячеслав Астафьев
Общество
Профессия – творчество
В Рязани дипломы о высшем образовании получили работники культуры
Людмила Иванова
Общество
Помощники огнеборцев
В Старожилове провели межрайонный семинар-практикум с членами добровольных пожарных дружин
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Норма и творчество
Галина Зайцева
Дата
В свои восемнадцать лет
17 июля исполнилось сорок пять лет подвигу тракториста из Михайлова Анатолия Мерзлова
Дата
Трижды ректор
Исполнилось 100 лет В.И. Клейменову, усилиями которого в Рязанском пединституте было создано два новых факультета
Ирина Сизова
Общество
В гости к истории
Новый читальный зал Государственного архива Рязанской области примет в два раза больше посетителей
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы