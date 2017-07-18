Десантники снова лучшие

Чемпионат Вооруженных сил России по боксу завершился в Рязани убедительной победой хозяев

Уже четвертый раз подряд соревнования на призы председателя Комитета Госдумы по обороне, Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова проводятся на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этом году участие в чемпионате приняли 110 спортсменов, в числе которых 77 мастеров спорта России и 8 мастеров спорта международного класса. Это говорит об очень высокой конкуренции на ринге. Чемпионат проводится как турнир класса «А», а значит, за победу в нем спортсмен получает звание мастера спорта России. Но это не главное. Основная задача – отобраться для участия в чемпионате России по боксу, который в этом году будет проводиться в Грозном.

Итоги финала для боксеров РВВДКУ таковы – 3 «золота» и 3 «серебра» из 10 возможных наград (по количеству весовых категорий). Победителями стали Владимир Мнацаканян (49 кг), Владимир Узунян (91 кг), Хожиакбар Мамаков (91 + кг). Второе место заняли Исса Евлоев (69 кг), Александр Кулиев (75 кг) и Артем Мохов (81 кг).

За ходом чемпионата наблюдали почетные гости, в числе которых – глава рязанского региона Николай Любимов, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, Герой Советского Союза, начальник Рязанского воздушно-десантного училища с 1994 по 1995 год Альберт Слюсарь.

– В чемпионате участвуют лучшие спортсмены России, и это прекрасный стимул для бойцов рязанского гарнизона, прославленного десантного училища, – говорит Николай Любимов. – Тренируясь в спаррингах, в спортивной борьбе, они смогут достичь в будущем еще более серьезных результатов. Мы будем поддер­живать этот вид спорта, строить новые объекты, создавать все условия для того, чтобы ребята могли со школьной скамьи заниматься боксом. Это спорт для настоящих мужчин, который закаляет не только тело, но и дух спортсмена.

Глава региона также отметил значительное внимание к боксу со стороны руководства воздушно-десантных войск, председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимира Шаманова.

– Я рад, что мы общими усилиями с руководством Рязанской области, Минспорта РФ и спорткомитетом Вооруженных сил добились возрождения традиций бокса на рязанской земле, – сказал Владимир Шаманов. – Вместе мы развиваем очень важный вид спорта.

На торжественном закрытии чемпионата председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов был награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».