Николай Любимов подал документы в избирком Рязанской области

В пакете документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора 10 сентября, он сдал подписи депутатов и глав муниципальных образований.

Также Николай Любимов представил в избирком список из трех человек, которые в случае его победы на губернаторских выборах смогут претендовать на место в Совете Федерации. Это экс-губернатор Олег Ковалев, действующий сенатор Игорь Морозов и председатель комитета Рязанской облдумы по экономическим вопросам, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева. Такая процедура определения членов Совета Федерации используется впервые.

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов подчеркнул, что кампания по выборам губернатора в регионе должна проходить честно, открыто, без лжи и несправедливых обвинений в адрес кандидатов.