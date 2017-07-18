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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Нет – конфликтам и преступлениям

00:01 / Общество
Состоялось заседание комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы

На заседании депутаты рассмотрели отчет о работе административных комиссий. Народным избранникам сообщили о том, что за 6 месяцев 2017 года было составлено 2538 административных протоколов, взыскано более 2,5 миллиона рублей штрафов.

На заседании комитета также был рассмотрен вопрос об исполнении отдельных пунктов плана по противодействию коррупции в Рязанской гордуме на 2017–2018 годы. Эта деятельность включает ряд направлений, в частности, мониторинг законодательства в сфере противодействия коррупции, разработку комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей.

Также депутаты заслушали информацию администрации города Рязани по мониторингу в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в городе Рязани за II квартал 2017 года. На заседании комитета сообщили, что обстановка в данной сфере оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации города Рязани. Межнациональных и межконфессиональных конфликтов  за отчетный период не допущено.

Кроме того, депутаты приняли к сведению информацию администрации города Рязани о деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. По итогам 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 74,5% (с 51 до 13). На 73,5% сократилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности (с 49 до 13).

По материалам сайта Рязанской городской Думы

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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