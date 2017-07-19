Доверие возрастает

Все больше граждан региона считают, что полиция стала работать эффективнее

Такая оценка прозвучала на расширенном заседании коллегии УМВД России по Рязанской области, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2017 года. Тенденция такова: общее число зарегистрированных преступлений сокращается, меньше стало убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, случаев гибели людей в ДТП. По раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Рязанская область занимает 2-е место в ЦФО и 7-е – в целом по России.

С основным докладом выступил начальник штаба УМВД России по Рязанской области подполковник внутренней службы Андрей Краснов.

– По итогам первого полугодия 2017 года в Рязанской области сократилось общее число зарегистрированных преступлений на 2,4 процента, – сказал Андрей Анатольевич. – Стало меньше тяжких и особо тяжких посягательств, меньше зарегистрировано убийств, деяний, повлекших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, краж.

По линии противодействия организованной преступности основные усилия были сосредоточены на пресечении деятельности преступных групп и сообществ. Всего органами внутренних дел раскрыто и доведено до суда 29 преступлений, совершенных в ОПГ. Выявлено и привлечено к уголовной ответственности 42 участника организованных преступных групп.

Например, в июне текущего года была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, члены которого занимались сбытом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах на территории Рязанской, Воронежской, Курской, Ярославской областей и Республики Татарстан.

После передачи полномочий ФСКН в ведение МВД России основной задачей УМВД было создание условий для плодотворной работы вновь созданных подразделений без ущерба для ее эффективности. В целом удалось в полной мере сохранить имеющийся потенциал службы.

Ответственные задачи решались в сфере обеспечения экономической безопасности, при этом упор сделан на пресечение наиболее опасных криминальных проявлений в экономике региона. Всего выявлено на четверть больше (489, +25,4%) преступлений экономической направленности. Усилена борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из подпольного оборота изъято более 129 тонн фальсификата.

Глава региона Николай Любимов отметил эффективную работу правоохранительных органов, в частности, по реализации антиалкогольных законов, профилактике правонарушений. По его словам, активно проводились мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и террористическим угрозам. Реализован комплекс мер по декриминализации экономики, пресечению коррупционных проявлений.

Руководством УМВД России было отмечено, что успешные действия по борьбе с преступностью в первом полугодии текущего года – результат напряженной работы оперативников, следователей, дознавателей, участковых уполномоченных полиции и других сотрудников органов внутренних дел.