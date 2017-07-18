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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Профессия – творчество

00:01 / Общество
В Рязани дипломы о высшем образовании получили работники культуры
Автор фото: Александр Королев | Профессия – творчество
Фото: Александр Королев.

В минувшую пятницу в Рязанском филиале Московского государственного института культуры состоялся торжественный выпуск. Документы о высшем образовании были вручены 90 выпускникам вуза (очникам и заочникам), 30 из которых получили красные дипломы.

Они учились по девяти направлениям, освоили такие творческие профессии, как режиссер, дизайнер, хореограф, библиотекарь, стали специалистами по социально-культурной деятельности. При этом 80 процентов выпускников-заочников уже работают в учреждениях культуры, больше половины их дипломных проектов – это заказ работодателей.

Среди окончивших в этом году вуз с красным дипломом – Елена Горшкова. Девушка получила профессию режиссера и в настоящее время работает в Коломне, в местном доме культуры. По словам Елены, высшее образование позволило ей, во-первых, приобрести те знания и умения, которых раньше в работе не хватало, а во-вторых, подняться по карьерной лестнице и стать художественным руководителем ДК.

– По первому образованию я теоретик-композитор. Но этого было мало для того, чтобы ставить на сцене мюзиклы. Именно поэтому целенаправленно я шла на режиссуру, – признается Елена Горшкова.

Новоиспеченных специалистов в сфере культуры поздравил врио губернатора области Николай Любимов. Напутствуя выпускников, он сказал, что они являются хранителями культурных традиций, передают их подрастающему поколению.

– Вам повезло, ведь вы занимаетесь творчеством, любимым делом, тем, что другие могут делать лишь в свободное время, – сказал Николай Любимов.

В настоящее время, по словам главы региона, перед культурой области стоит задача обеспечения учреждений, в том числе сельских клубов и домов культуры, квалифицированными кадрами. Николай Любимов также отметил, что в области реализуются федеральные инициативы по ремонту сельских домов культуры, помощи театрам малых городов и регион этому активно содействует.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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