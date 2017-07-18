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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Подарок от лета

00:01 / РВ ТВ
Получили гости фестиваля «Малина-2017»
Подарок от лета

–Летом я встаю в пять утра, готовлю еду на день – и сразу иду на огород, – рассказывает жительница села Новоселки Валентина Комарова. На подворье у Валентины Ивановны благоухают розы и другие яркие цветы, простираются грядки с овощами и, конечно же, поспевает малина. – Тружусь допоздна, у меня трое внуков, они помогают. В хороший год собираем по 700 – 800 килограммов малины!

Для сельчан ежегодный праздник – возможность удивить и порадовать гостей со всей России сладкой ягодой, а заодно неплохо заработать. Это лето выдалось холодным и дождливым, и урожай малины меньше, чем в прошлый раз. Но праздник все равно получается богатым на вкусы и краски: в гости к малине приехали клубника, смородина, крыжовник и другие символы лета.

Фестиваль наполняется детским смехом, веселыми голосами и музыкой. Повсюду люди в нарядах всех оттенков малинового – из них будут выбирать обладателя самого оригинального костюма. Дети катаются на старинных качелях, взрослые закупают ягоду на всю семью. Вместе с коллегой Вячеславом Астафьевым мы тоже пробуем главное угощение дня. Можем смело сказать: дожди и холода не помешали рязанской малине вырасти сладкой и душистой! Но не одними ягодами сыт гость «Малины-2017»: ресторанный уголок предлагает разные виды блюд, в том числе с добавлением малины. Желе, мороженое, даже малиновый квас – гурманы в восторге.

Пока одни гости пробуют угощения и слушают выступления артистов на главной сцене, другие пробуют силы в мастер-классах. Добродушные умелицы показывают детям и взрослым, как соткать сумку на деревянных дощечках, сделать аппликацию из соленого теста или сплести брошку-малинку из бисера. Угостился ягодой – сделай вещицу на память! Добрую атмосферу и красоту праздника в Новоселках отметил особый гость – всенародно известный телеведущий Леонид Якубович, который знает толк в радостях и угощениях. «Люблю все: малину, перетертую с сахаром, малиновое варенье, блины с малиной, пироги…» – признался Леонид Аркадьевич. Он лично попробовал творения рязанских шеф-поваров вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым и его супругой. Юный участник телешоу «МастерШеф. Дети» Андрей Сапий приготовил для почетных гостей малиново-манный пудинг.

«Я уверен, что сегодня без угощения никто не уедет!» – говорит Николай Любимов в приветствии к гостям. Он обещает всестороннюю поддержку подобным праздникам и призывает устраивать их чаще, растягивая на несколько дней. По мнению врио губернатора, это будет привлекать больше туристов со всей России и поможет ближе познакомиться с культурой рязанского края. Но даже в нынешнем формате фестиваль в Новоселках становится все более популярным. Событие, вошедшее в этом году в десятку лучших гастрономических праздников в России, посетили туристы не только из соседних регионов, но и из Севастополя, Калининграда и Мурманска. А значит – людям дорог этот праздник с русской душой и чудесным ягодным духом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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