Путь к развитию – инвестиции в туризм

Представители Ростуризма осмотрели туристско-рекреационный кластер «Рязанский»

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев с экспертной группой побывал в Рязанской области с рабочей поездкой.

Николай Королев ознакомился с промежуточными результатами реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Рязанский», который осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Гости осмотрели конгресс-отель «АМАКС», гостинично-ресторанный комплекс «Старый город», туристско-развлекательный комплекс «В некотором царстве» и гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Также Николай Королев познакомился с ходом строительства автодороги, наружных сетей энергоснабжения для объектов кластера, с результатами работ по берегоукреплению и дноуглублению.

Замглавы Ростуризма высоко оценил качество региональных проектов, подчеркнув, что бюджетные средства, выделенные Рязанской области в рамках программы, осваиваются эффективно.

– Я увидел в регионе качественное взаимодействие между органами власти и бизнесом. Федеральная целевая программа построена на принципе государственно-частного партнерства, то есть на один вложенный федеральный рубль должны быть привлечены не менее 2,2 – 2,3 рубля инвестиций. Я сегодня увидел инвесторов, которые говорят, что программа необходима. Те федеральные деньги, которые мы выделяли, пошли на создание инженерной инфраструктуры, но благодаря инженерной инфраструктуре создана реальная туристская инфраструктура, которая в настоящее время посещается людьми с большим удовольствием, – подчеркнул Николай Королев.

Речь шла также о перспективах. В беседе с журналистами Николай Королев сообщил, что по поручению Президента планируется продление программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» с 2019 года. У новых проектов Рязанской области есть все шансы в нее войти. В частности, министр культуры региона Виталий Попов рассказал о возможности создания туристско-рекреационного кластера «Касимовский». По словам замглавы Ростуризма, этот объект как раз отвечает новому видению развития туризма в ЦФО. Это проект культурно-познавательный, и именно это направление эксперты считают самым перспективным для регионов Центральной России, обладающих богатой историей, культурой, развитой сетью автодорог.

В поездке также принял участие член Общественного совета при Ростуризме, председатель комиссии по развитию благоприятных условий развития туризма на курортах Константин Гамаюнов. Он особо отметил уровень взаимодействия между региональным правительством и бизнес-сообществом.

– Мне есть с чем сравнивать: в этом году мы провели контроль трех кластеров, в прошлом году – четырех. Было много объектов, какие мы посетили, для которых инвесторов в регионах так и не нашли. А у вас инвестор перевыполняет свои обязательства по финансированию. Это говорит о том, что у него есть гарантии. Инвестор идет туда, где его ценят, где ему помогают, и если так будет продолжаться и дальше, территория будет развиваться, – сказал Константин Гамаюнов.