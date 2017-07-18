12:21 МСК
Вторник
18 / 07 / 2017
Выпуск № 129 (5416)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
77

Путь к развитию – инвестиции в туризм

00:01 / Туризм
Представители Ростуризма осмотрели туристско-рекреационный кластер «Рязанский»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Путь к развитию – инвестиции в туризм
Фото: Дмитрий Осинин.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев с экспертной группой побывал в Рязанской области с рабочей поездкой.

Николай Королев ознакомился с промежуточными результатами реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Рязанский», который осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Гости осмотрели конгресс-отель «АМАКС», гостинично-ресторанный комплекс «Старый город», туристско-развлекательный комплекс «В некотором царстве» и гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Также Николай Королев познакомился с ходом строительства автодороги, наружных сетей энергоснабжения для объектов кластера, с результатами работ по берегоукреплению и дноуглублению.

Замглавы Ростуризма высоко оценил качество региональных проектов, подчеркнув, что бюджетные средства, выделенные Рязанской области в рамках программы, осваиваются эффективно.

– Я увидел в регионе качественное взаимодействие между органами власти и бизнесом. Федеральная целевая программа построена на принципе государственно-частного партнерства, то есть на один вложенный федеральный рубль должны быть привлечены не менее 2,2 – 2,3 рубля инвестиций. Я сегодня увидел инвесторов, которые говорят, что программа необходима. Те федеральные деньги, которые мы выделяли, пошли на создание инженерной инфраструктуры, но благодаря инженерной инфраструктуре создана реальная туристская инфраструктура, которая в настоящее время посещается людьми с большим удовольствием, – подчеркнул Николай Королев.

Речь шла также о перспективах. В беседе с журналистами Николай Королев сообщил, что по поручению Президента планируется продление программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» с 2019 года. У новых проектов Рязанской области есть все шансы в нее войти. В частности, министр культуры региона Виталий Попов рассказал о возможности создания туристско-рекреационного кластера «Касимовский». По словам замглавы Ростуризма, этот объект как раз отвечает новому видению развития туризма в ЦФО. Это проект культурно-познавательный, и именно это направление эксперты считают самым перспективным для регионов Центральной России, обладающих богатой историей, культурой, развитой сетью автодорог.

В поездке также принял участие член Общественного совета при Ростуризме, председатель комиссии по развитию благоприятных условий развития туризма на курортах Константин Гамаюнов. Он особо отметил уровень взаимодействия между региональным правительством и бизнес-сообществом.

– Мне есть с чем сравнивать: в этом году мы провели контроль трех кластеров, в прошлом году – четырех. Было много объектов, какие мы посетили, для которых инвесторов в регионах так и не нашли. А у вас инвестор перевыполняет свои обязательства по финансированию. Это говорит о том, что у него есть гарантии. Инвестор идет туда, где его ценят, где ему помогают, и если так будет продолжаться и дальше, территория будет развиваться, – сказал Константин Гамаюнов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подарок от лета
Получили гости фестиваля «Малина-2017»
Татьяна Клемешева
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Управление. Инвестиции. Развитие
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Десантники снова лучшие
Чемпионат Вооруженных сил России по боксу завершился в Рязани убедительной победой хозяев
Вячеслав Астафьев
Общество
Николай Любимов подал документы в избирком Рязанской области
Людмила Иванова
Общество
Нет – конфликтам и преступлениям
Состоялось заседание комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы
Общество
Доверие возрастает
Все больше граждан региона считают, что полиция стала работать эффективнее
Вячеслав Астафьев
Общество
Профессия – творчество
В Рязани дипломы о высшем образовании получили работники культуры
Людмила Иванова
Общество
Помощники огнеборцев
В Старожилове провели межрайонный семинар-практикум с членами добровольных пожарных дружин
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Норма и творчество
Галина Зайцева
Дата
В свои восемнадцать лет
17 июля исполнилось сорок пять лет подвигу тракториста из Михайлова Анатолия Мерзлова
Дата
Трижды ректор
Исполнилось 100 лет В.И. Клейменову, усилиями которого в Рязанском пединституте было создано два новых факультета
Ирина Сизова
Общество
В гости к истории
Новый читальный зал Государственного архива Рязанской области примет в два раза больше посетителей
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы