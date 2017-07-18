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Выпуск № 129 (5416)
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Главная страница / Рязанские новости / 18 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В селе Вослебове идет ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Руководством центральной больницы и администрацией района принято решение капитально отремонтировать старое здание. Установлены качественные пластиковые окна, возведена новая пристройка, производится внутренняя отделка. Проведут наружные сантехнические работы. В ФАПе будут действовать процедурный и детский кабинеты.

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Работники МКП «Скопинские тепловые сети» проводят активную подготовку к отопительному сезону. Начался монтаж теплотрассы в микрорайоне Заречный, идет ремонт и замена тепловых сетей, их теплоизоляции, котлового и насосного оборудования котельных. На сегодняшний день уже заменено 3500 м тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Жители деревень Чагино и Владимировка отметили День малого села. Праздничным концертом их поздравили работники культуры района. Награды за многолетний и добросовестный труд, за преданность родной земле жителям вручили руководитель ООО «Надежда» Сергей Оводков, глава Благовского поселения Иван Максимкин, представители районной администрации.

ЕРМИШЬ. В районном центре состоялось заседание инициативной группы по благоустройству сквера на площади Ленина. В нем приняли участие глава администрации района Евгений Чванов, глава Ермишинского городского поселения Михаил Степанов, начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации района Павел Федоров. На заседании уточнили предложения по благоустройству. Планируется разбить две клумбы, проложить новые пешеходные дорожки, установить лавочки и урны, оборудовать детскую площадку, поставить уличные фонари. Ермишинское городское поселение софинансирует местную инициативу граждан в размере 150 тысяч рублей. Из областного бюджета по программе «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016 – 2020 годы» выделено 300 тысяч рублей.

ШАЦК. В деревню Важную прибыл автопоезд «Забота и здоровье». К врачам автопоезда обратились 205 человек, из них 3 ребенка. С жителями работали невролог, сосудистый хирург, отоларинголог, эндокринолог, кардиологи, терапевт. Все пришедшие могли пройти обследование УЗИ, ЭКГ, сдать анализы крови. Врач-офтальмолог вел прием в оборудованном мобильном кабинете, где каждому пациенту проверили зрение и внутриглазное давление. Здесь же было организовано дежурство скорой медицинской помощи.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 129 (5416) от 18 июля 2017 года
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