Рязанские и московские студенты-аграрии проходят практику в колхозе «Заветы Ильича» Касимовского района

В этом году на летнюю практику в сельскохозяйственные предприятия области отправился 131 студент РГАТУ в составе 25 механизированных, 8 животноводческих и 17 ветеринарных отрядов. Кроме них, практику в составе механизированных отрядов проходят 65 студентов из 5 техникумов Рязанской области

Сегодня в хозяйстве «Заветы Ильича» студенты факультета ветмедицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета помогают ветеринарным врачам, производят забор крови на лейкоз, синхронизацию, участвуют в лечебно-профилактических мероприятиях. Животноводческий отряд занимается биркованием, взвешиванием телят, оказывает помощь в родильном отделении, принимает участие в контрольной дойке. Бойцы механизированного отряда занимаются ремонтом и техобслуживанием сельхозтехники.

А еще на предприятии проходят практику студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Ребята делятся опытом и получают новые знания и навыки в работе.

Руководители практики дают положительные отзывы о рязанских и московских студентах и готовы к дальнейшему сотрудничеству со студенческими специализированными отрядами.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области