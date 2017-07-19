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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанские и московские студенты-аграрии проходят практику в колхозе «Заветы Ильича» Касимовского района

09:00 / Общество
В этом году на летнюю практику в сельскохозяйственные предприятия области отправился 131 студент РГАТУ в составе 25 механизированных, 8 животноводческих и 17 ветеринарных отрядов. Кроме них, практику в составе механизированных отрядов проходят 65 студентов из 5 техникумов Рязанской области
Рязанские и московские студенты-аграрии проходят практику в колхозе «Заветы Ильича» Касимовского района

Сегодня в хозяйстве «Заветы Ильича» студенты факультета ветмедицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета помогают ветеринарным врачам, производят забор крови на лейкоз, синхронизацию, участвуют в лечебно-профилактических мероприятиях. Животноводческий отряд занимается биркованием, взвешиванием телят, оказывает помощь в родильном отделении, принимает участие в контрольной дойке. Бойцы механизированного отряда занимаются ремонтом и техобслуживанием сельхозтехники.

А еще на предприятии проходят практику студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Ребята делятся опытом и получают новые знания и навыки в работе.

Руководители практики дают положительные отзывы о рязанских и московских студентах и готовы к дальнейшему сотрудничеству со студенческими специализированными отрядами.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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