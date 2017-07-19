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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В Рязани подешевели капуста, помидоры и молоко, а огурцы и колбаса подорожали

09:06 / Экономика
В Рязани подешевели капуста, помидоры и молоко, а огурцы и колбаса подорожали

По данным Рязаньстата, на потребительском рынке города с 11 по 17 июля отмечено снижение цен на белокочанную свежую капусту на 36,1 процента, помидоры свежие на 4,5 процента, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 процента жирности на 2,5 процента, морковь на 2,4 процента, картофель на 2,4 процента, пшено на 2,1 процента, масло подсолнечное на 1,2 процента.

Повышение цен зафиксировано на огурцы свежие и лук репчатый. Незначительно увеличилась цена на колбасу полукопченую и варено-копченую, сахар-песок, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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