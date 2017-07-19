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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанскую молодежь приглашают вести «Диалог» на международном уровне

09:13 / Общество
С 23 по 27 августа в Калужской области на базе культурно-образовательного туристического центра «Этномир» будет работать Международный молодежный лагерь

Событие состоится в девятый раз и соберет порядка 150 участников – представителей молодежных и этнокультурных организаций из разных субъектов Российской Федерации, участников из государств-членов Европейской Культурной Конвенции и государств-участников Содружества Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию международных и межнациональных молодежных проектов.

Цель международного молодежного лагеря – создание образовательного пространства, объединяющего молодёжных лидеров и активистов с разной культурной идентичностью и опытом, с целью развития и применения их компетенций для продвижения межкультурного диалога и укрепления мира в современном обществе. Программа лагеря основана на принципах и практиках неформального образования и составлена с использованием подхода, ориентированного на обучаемого, с возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта участников. Участники смогут внести собственный вклад в программу, в том числе через организацию своих проектов, а также распространение полученных знаний среди молодых людей в их странах и организациях.

Международный молодежный лагерь «Диалог» проводится совместно Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и Молодежным Департаментом Совета Европы при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Московского технологического университета. Международный молодежный лагерь «Диалог» – часть Плана действий на 2016-2017 годы по реализации Рамочной программы сотрудничества министерства образования и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодежной политики.

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются заполнить он-лайн заявку в срок до 10.00 по московскому времени 24 июля. Участники будут отбираться командой тренеров и организаторов со стороны Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая уникальный опыт участников и мотивацию. По итогам отбора всем участникам будет выслано информационное письмо о регламенте дальнейших действий.

Дополнительная информация:

- Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодежных и детских объединений России: popova@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49;

- Марина Филаретова, координатор программ Молодежного Департамента Совета Европы: marina.filaretova@coe.int

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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