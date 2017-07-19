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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Работники Рязанского лесничества убрали мусор в Есенинских местах

09:30 / Экология
Чисто стало на лесных участках, прилегающих к автодороге Рыбное – Константиново
Работники Рязанского лесничества убрали мусор в Есенинских местах

В результате проведенного субботника было собрано и утилизировано более 20 кубических метров бытовых отходов. Весь мусор был собран в мешки, погружен на автотранспорт, предоставленный арендатором лесных участков ООО «Рязанская лесозаготовительная компания» и отвезен на полигон твердых бытовых отходов городе Рыбное.

Министерство природопользования Рязанской области призывает жителей и гостей региона соблюдать в лесах порядок, не мусорить, исполнять санитарные правила и правила пожарной безопасности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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