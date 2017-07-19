Работники Рязанского лесничества убрали мусор в Есенинских местах

Чисто стало на лесных участках, прилегающих к автодороге Рыбное – Константиново

В результате проведенного субботника было собрано и утилизировано более 20 кубических метров бытовых отходов. Весь мусор был собран в мешки, погружен на автотранспорт, предоставленный арендатором лесных участков ООО «Рязанская лесозаготовительная компания» и отвезен на полигон твердых бытовых отходов городе Рыбное.

Министерство природопользования Рязанской области призывает жителей и гостей региона соблюдать в лесах порядок, не мусорить, исполнять санитарные правила и правила пожарной безопасности.