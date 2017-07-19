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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанцам покажут, как живут и празднуют байкеры

09:56 / Культура
Рязанцам покажут, как живут и празднуют байкеры

Фотовыставка «Ветер в лицо», посвященная участникам мотодвижения, откроется в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина. Инициатором выставки выступил также Музейно-выставочный центр «Фотодом».

Работы, вошедшие в экспозицию – совместное творчество именитых рязанских фотографов: члена Союза фотохудожников России Андрея Карева, а также Ксении Фокиной и Светланы Бирюковой, представляющих фотоклуб «У истока». «Ветер в лицо» – это большая фотоистория о праздновании дня рождения рязанского байк-клуба Orthodox, которое проходило в 2016 году в селе Ласково.

Выставка откроется 19 июля в 14.00, вход свободный. Увидеть работы и узнать больше о рязанских байкерах можно будет до 17 августа.

Фото портала vezdekultura.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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